Президент США Джо Байден забыл о данном обещании президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно поставок вооружения. На встрече с членами своего кабинета он долго не мог вспомнить, какое именно оружие Вашингтон обязался отправить Киеву.

«Германия также объявила, что сегодня она собирается предоставить украинцам... Э-э-э-э, для борьбы с воздушными атаками... системы Patriot», — сказал Байден с сильными паузами. Трансляция совещания опубликована на YouTube-канале Белого дома.

В ходе заседания глава Белого дома также заявил, что эффективность систем Patriot на Украине уже ощутима. Между тем, согласно официальным данным, батарея туда еще не доставлена.

4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot уже началась, они будут развернуты в максимально короткие сроки.

Между тем 2 января журнал Military Watch сообщил, ссылаясь на экспертов исследовательской службы конгресса США, что если поставки ЗРК Patriot Киеву начнутся в первой половине 2023 года, то украинские войска не смогут использовать эти вооружения до 2024 года.

22 декабря президент России Владимир Путин указал, что американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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