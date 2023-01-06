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На Украине сообщили о переходе собора Киево-Печерской лавры от УПЦ государству

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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры передали из ведения Украинской православной церкви (УПЦ) в управление государству. Об этом 5 января сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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«Только что завершила работу комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от УПЦ государству. <…> По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ», — написал он в Telegram-канале.

Министр рассказал, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, который должен был подписать акт, не явился на последнее заседание комиссии. По словам Ткаченко, это «не является препятствием для возвращения государственного имущества».

Он сообщил, что комиссия начала работу 2 января и занималась инвентаризацией имущества.

«Работа комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю», — сказал министр.

Ткаченко напомнил, что сооружения были переданы во временное управление УПЦ в 2016 году по соглашению, срок которого истек 31 декабря 2022 года.

2 января стало известно, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры закрыты и опечатаны. Для прихожан здания недоступны, в них работает музейная комиссия.

Ранее митрополит Павел предупреждал, что с 1 января священнослужителям УПЦ закроют доступ в помещения. Он отмечал, что руководство культурного заповедника отказалось продлить с УПЦ договоры пользования.

В начале декабря Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Тогда же глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах против УПЦ не только попирает нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла.

В ноябре Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным журналистов, ведомство назвало свои действия мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине.

27 мая поместный собор УПЦ сообщил, что принял решение о независимости от Российской православной церкви (РПЦ). В РПЦ заявили, что к ним не поступало обращений от Украинской православной церкви об отделении.

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