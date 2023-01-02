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Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры опечатали

«Обозреватель» сообщил, что закрыты и опечатаны Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры
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Фото: соцсети
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Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры, где проходят службы Украинской православной церкви (УПЦ), закрыты и опечатаны. Об этом 2 января сообщило украинское издание «Обозреватель».

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Для прихожан данные здания недоступны. В настоящее время в помещениях собора и церкви работает музейная комиссия, говорится в сообщении.

Когда здания снова откроют для прихожан и будут ли там совершать богослужения, неизвестно.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщал, что с 1 января священнослужителям УПЦ закроют доступ в Трапезную церковь и Успенский собор. Он отмечал, что руководство культурного заповедника отказалось продлить с УПЦ договоры пользования.

В начале декабря Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Тогда же глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах против УПЦ попирает не только нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла.

В ноябре Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным журналистов, ведомство назвало свои действия мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине.

27 мая поместный собор УПЦ сообщил, что принял решение о независимости от Российской православной церкви (РПЦ). В РПЦ заявили, что к ним не поступало обращений от Украинской православной церкви об отделении.

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