В Белоруссию прибыл очередной эшелон российской военной техники

В Белоруссию прибыл очередной эшелон с российской военной техникой, входящей в состав региональной группировки сил. Об этом сообщили 6 января в пресс-службе министерства обороны республики.

«В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки сил Республики Беларусь и Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области у границ Польши и Украины, где размещена одна из российских воинских частей.

Глава государства подчеркнул, что появление российских солдат в части также полезно для Белоруссии, так как помогает обмениваться опытом и совершенствоваться.

Еще накануне в минобороны Белоруссии рассказали, что в республику продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил РФ. С прибывающими подразделениями на полигонах Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания, добавили в ведомстве.

Также в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений ВС Белоруссии и РФ планируется проведение совместного летно-тактического учения.

19 декабря в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.