Диетолог назвала способ сбросить набранные в новогодние праздники килограммы

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала 6 января, как привести себя в форму после новогодних праздников.

По словам специалиста, для того чтобы избавиться от набранных за эти дни килограммов, в первую очередь необходимо вернуться к здоровому питанию и активному образу жизни.

«При этом крайне важным является обеспечение организма всеми необходимыми пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами) в необходимом количестве и соотношении», — рассказала она в беседе с «Лентой.ру».

Стародубова посоветовала большую часть калорийности от рациона питания на день отводить на первую половину дня. Так, на завтрак, по словам эксперта, лучше отводить не менее 25% от общей калорийности рациона, на обед — 30–35%, а на ужин — не более 20%.

В каждый из основных приемов пищи диетолог рекомендовала включать овощи или овощное блюдо.

3 января врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала: чтобы не набрать лишние килограммы в новогодние праздники, следует заранее с собой договориться — позволить себе пару дней есть любую еду, а потом устроить разгрузочные дни.

До этого, 21 октября, врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Мещерякова заявила, что зимой стоит следить за количеством потребляемых калорий, чтобы не набирать лишний вес. По ее словам, предпочтение в выборе блюд лучше отдать горячей пище, запеченным овощам, кашам и сытным супам.