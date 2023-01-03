Диетолог назвала способ избежать набора веса в новогодние праздники

Чтобы не набрать лишние килограммы в новогодние праздники, следует заранее с собой договориться — позволить себе пару дней есть любую еду, а потом устроить разгрузочные дни. Такую рекомендацию дала врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова 3 января в беседе с «Известиями».

«Нужно понимать, что большое количество соленой, сладкой и жирной пищи приводит как к задержке жидкости, так и к лишним килограммам. А если мы еще проводим Новый год неподвижно, то есть долго сидим за столом, то задержка жидкости и накопление жира происходит в большем количестве, потому что мы мало двигаемся и много едим. Поэтому, если человек не хочет набрать лишние килограммы в праздники, но намерен сидеть за столом, он всё равно лишнее наберет», — подчеркнула она.

По ее словам, даже человек, который постоянно сидит на диете и борется с аппетитом, всё равно в праздничные дни наберет немного лишнего. Но это может быть всего лишь 1 кг, а может и 5–6 кг.

«Сидеть и смотреть, как все едят и пьют, и ограничивать себя в любимой еде невозможно, поэтому, если мы хотим весело поесть, встретить Новый год и не набрать лишних килограммов, стоит заранее с собой договориться — позволить себе пару дней есть всё, что хочется, а потом устроить разгрузочный день и поменьше есть, пока вес не вернется в норму», — посоветовала Тихомирова.

Она также призвала постараться больше двигаться во время праздников. А через пару дней после встречи Нового года можно запланировать возвращение в фитнес-клуб.

«Если человек в праздничные дни находится постоянно в движении, например катается на горках, лыжах, санках и так далее, то, конечно же, он наберет вес меньше, чем те люди, которые неподвижно сидят за столом. А наберут вес и те и другие, потому что для того, чтобы сжечь съеденный кусок торта, который весит 150 г и имеет высокую калорийность, нужно ходить в быстром темпе два часа, а в праздник это невозможно. Поэтому, когда мы говорим, что много двигаемся в Новый год, немножечко преувеличиваем свой объем движений. Да, мы двигаемся, но едим еще больше», — отметила диетолог.

Самое главное — договориться с собой, что в какие-то дни можно позволить себе любимую вредную еду, а во все остальные провести разгрузочные дни и питаться меньше, резюмировала Тихомирова.

30 декабря врач рассказала, как избежать похмелья после праздничных застолий. По ее словам, доза алкоголя, смешение его разных видов за праздничным столом и избыточное потребление еды только усиливают похмелье. В праздничные дни люди съедают много жиров, углеводов, соли — а это дополнительная нагрузка на печень, в результате которой она может быть очень сильно отравлена.