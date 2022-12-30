Названы усиливающие похмелье после новогоднего застолья факторы

Похмелье — это состояние организма, которое возникает в результате интоксикации, а именно отравления организма чрезмерным количеством этанола. О том, как избежать этого состояния «Известиям» 30 декабря рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Главная причина похмельного синдрома — избыточное количество этанола, которое поступает в организм человека. Безусловно, качество этилового спирта имеет значение, но даже в этом случае, чем большее количество алкоголя поступило в организм, тем тяжелее будет похмелье», — пояснила эксперт.

Она отметила, что у некоторых людей есть индивидуальная непереносимость от определенного вида алкоголя. Например, кто-то испытывает более тяжелое похмелье от красного вина, потому что в винограде содержатся вещества, которые усиливают похмелье.

«У кого-то может возникнуть тяжелое похмелье от коньяка, потому что в его составе присутствуют сивушные масла. В зависимости от индивидуальной реакции организма определенный вид алкоголя может повлиять на тяжесть похмелья, но в основном оно возникает по одной причине — чрезмерное поступление алкоголя в организм человека. Поэтому если мы выпили его слишком много, у нас однозначно будет похмелье», — указала Тихомирова.

При этом доза алкоголя, смешение его разных видов за праздничным столом и избыточное потребление еды только усиливают похмелье. В праздничные дни, помимо того, что мы много выпиваем, мы еще и много съедаем жиров, углеводов, соли — а это дополнительная нагрузка на печень, в результате которой печень может быть очень сильно отравлена.

«Поэтому самый основной способ в борьбе с похмельем — это не перебирать с алкоголем. Можно принять препарат, содержащий янтарную кислоту, а главное, пить как можно больше жидкости», — добавила врач.

28 декабря врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала, как защитить печень во время новогоднего застолья. Так, для начала необходимо продумать новогоднее меню, предпочтительно включить в рацион белковые продукты, зелень, овощи, фрукты. Желательно ограничить жирные сорта мяса, острые, жареные блюда, а также ограничить употребление соли.