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Врач дала советы по поддержанию здоровья печени в новогодние праздники

Врач Ломова: поддержать здоровье печени в период новогодних праздников помогут зелень и белковые продукты
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Не за горами новогодние праздники, а это значит, что самое время задуматься о том, как поддержать здоровье печени — органа, главной функцией которой является обезвреживание токсических веществ. О том, как защитить печень во время новогоднего застолья 28 декабря «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

«Здоровые люди могут отметить Новый год с размахом»
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян — о правилах праздничного застолья и способах «обмана» организма

Так, для начала необходимо продумать новогоднее меню, предпочтительно включить в рацион белковые продукты, зелень, овощи, фрукты. Желательно ограничить жирные сорта мяса, острые, жареные блюда, а также ограничить употребление соли. Кроме того, не рекомендуется употреблять алкоголь на голодный желудок — лучше съесть что-нибудь легкое за пару часов до начала трапезы.

«Самый главный совет в поддержании здоровья печени в период праздников — не злоупотреблять алкоголем.
Большое количество алкоголя может пагубно сказаться на работе данного органа, вызывая интоксикацию всего организма и ухудшения самочувствия. Кроме того, не рекомендуется смешивать алкогольные напитки, лучше остановить свой выбор на каком-нибудь одном виде напитка», — рекомендовала Ломова.

Также врач подчеркнула, что спиртное не стоит запивать газированными напитками, поскольку они содержат углекислый газ, который ускоряет всасывание алкоголя в кровь. При этом во время застолья рекомендуется пить достаточное количество простой жидкости. Это могут быть соки, чай, морсы, компоты, но предпочтительным будет употребление воды. Жидкость помогает быстрее вывести токсические вещества из печени.

Желательно воздержаться от чрезмерного употребления десертов, так как сахар способствует ускоренному всасыванию алкоголя в кровь, что может привести к более сильной интоксикации.

«Также не рекомендуется курить во время застолья, ведь никотин усугубляет вред выпитого спиртного, увеличивая токсическое влияние на печень. В новогоднюю ночь не стоит долго сидеть за столом, лучшим решением будет больше двигаться, уделять время прогулкам на свежем воздухе , активным играм на улице», — посоветовала гастроэнтеролог.

В случае переедания на помощь могут прийти ферментные препараты — их прием облегчит работу поджелудочной железы и печени, добавила Ломова.

Накануне главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рекомендовал россиянам «обманывать себя» за новогодним столом, чтобы избежать переедания. Например, еду можно накладывать на маленькие тарелки, тогда складывается ощущение, что ее много, и человек меньше съедает.

Ранее в декабре врач-диетолог Елена Тихомирова сообщила, что салаты с большим количеством майонеза и вареных овощей относятся к самым вредным блюдам на российском новогоднем столе. К вредным праздничным блюдам она также отнесла плов, жирную картошку, а также мясные продукты, приготовленные в большом количестве кляра.

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