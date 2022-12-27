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Диетолог рекомендовал россиянам «обманывать» себя за новогодним столом

Диетолог Минздрава Тутельян: за новогодним столом нужно уметь себя «обманывать»
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Фото: Global Look Press/ Bernd Juergens via/CHROMORANGE
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За праздничным столом на Новый год нужно уметь себя «обманывать», чтобы избежать переедания. Такой совет россиянам 27 декабря дал главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян.

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«За новогодним столом надо уметь себя «обманывать». Например, всё класть на маленькие тарелки. Тогда ощущение, что там лежит много, и ты меньше съешь — обманул себя. Начинать я рекомендую обязательно с листовых салатов, пока ты с ним возишься, пока стараешься не обрызгать себя растительным маслом, которым обычно поливают и прочее, проходят те 20 минут. Между чувством насыщения и поступлением действительно достаточного количества пищи разрыв 20–30 минут», — пояснил специалист в пресс-центре МИЦ «Известия».

По его словам, самое главное правило за новогодним столом — соблюдение меры. Не стоит ограничивать себя и убирать из рациона конкретные продукты, поскольку это может омрачить радость от празднования, подчеркнул Тутельян.

23 декабря врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила россиян об опасных последствиях переедания за новогодним столом. По ее словам, при поступлении в организм большого количества белков, жиров, углеводов, алкоголя и соли поджелудочная железа неподготовленного человека может сойти с ума, из-за чего могут возникнуть любые острые состояния, такие как острый панкреатит, острый холецистит, вплоть до кишечной непроходимости и заворота кишок.

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