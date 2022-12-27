Диетолог рекомендовал россиянам «обманывать» себя за новогодним столом

За праздничным столом на Новый год нужно уметь себя «обманывать», чтобы избежать переедания. Такой совет россиянам 27 декабря дал главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян.

«За новогодним столом надо уметь себя «обманывать». Например, всё класть на маленькие тарелки. Тогда ощущение, что там лежит много, и ты меньше съешь — обманул себя. Начинать я рекомендую обязательно с листовых салатов, пока ты с ним возишься, пока стараешься не обрызгать себя растительным маслом, которым обычно поливают и прочее, проходят те 20 минут. Между чувством насыщения и поступлением действительно достаточного количества пищи разрыв 20–30 минут», — пояснил специалист в пресс-центре МИЦ «Известия».

По его словам, самое главное правило за новогодним столом — соблюдение меры. Не стоит ограничивать себя и убирать из рациона конкретные продукты, поскольку это может омрачить радость от празднования, подчеркнул Тутельян.

23 декабря врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила россиян об опасных последствиях переедания за новогодним столом. По ее словам, при поступлении в организм большого количества белков, жиров, углеводов, алкоголя и соли поджелудочная железа неподготовленного человека может сойти с ума, из-за чего могут возникнуть любые острые состояния, такие как острый панкреатит, острый холецистит, вплоть до кишечной непроходимости и заворота кишок.