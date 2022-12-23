Врач назвала самые вредные привычки россиян за новогодним столом

Главная вредная привычка россиян за новогодним столом — переедание, что грозит опасными последствиями для организма. Об этом в беседе с «Известиями» 23 декабря предупредила врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

«У россиян основная вредная привычка за новогодним столом — это много есть за один раз, то есть переедать. При поступлении в организм большого количества белков, жиров, углеводов, алкоголя и соли поджелудочная железа неподготовленного человека может сойти с ума, из-за чего могут возникнуть любые острые состояния, такие как острый панкреатит, острый холецистит, вплоть до кишечной непроходимости и заворота кишок. Поэтому за раз съедать много еды на новогоднем столе очень вредно», — подчеркнула специалист.

Чтобы помочь поджелудочной железе, перед застольем рекомендуется съесть пару таблеток любых панкреатических ферментов. Также важно не садиться за новогодний стол голодным, а предварительно что-нибудь съесть, например творог или яйца, чтобы в желудке уже была какая-то пища, указала Тихомирова.

«Также каждый прием вредной пищи следует заедать каким-то овощем или салатом из сырых овощей для того, чтобы тяжелая пища перемежалась с клетчаткой и человеку было комфортно. Кроме того, не следует съедать огромного количества тяжелейшей пищи, например колбасы, салатов с майонезом, а также пить сладкие напитки. Помимо алкоголя лучше ограничиться обычной или минеральной водой», — рекомендовала врач.

Кроме того, она посоветовала не сидеть подолгу за новогодним столом и больше двигаться. А в питании самое главное правило — это умеренность, резюмировала Тихомирова.

Ранее в декабре диетолог сообщила, что салаты с большим количеством майонеза и вареных овощей относятся к самым вредным блюдам на российском новогоднем столе. К вредным праздничным блюдам она также отнесла плов, жирную картошку, а также мясные продукты, приготовленные в большом количестве кляра.