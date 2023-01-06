Работу московского транспорта продлят в рождественскую ночь

Время работы московского транспорта будет продлено в рождественскую ночь, с 6 на 7 января. Об этом рассказали 5 января в департаменте транспорта столицы.

Так, поезда столичной подземки и Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать до 2 часов ночи. До этого же времени будут курсировать и автобусы КМ. Московские центральные диаметры (МЦД) будут работать на час дольше — до 03:00. А до 03:30 будет работать наземный городской транспорт.

«Жители столицы смогут встретиться с близкими, попасть на службу в храмы, а потом быстро и с комфортом добраться домой», — приводит пресс-служба Дептранса слова заммэра Москвы и руководителя этого департамента Максима Ликсутова.

1 января в Дептрансе рассказали, что в новогоднюю ночь на столичном городском транспорте было совершено более 1 млн поездок. Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались метро и МЦК.

Также в Москве со 2 января изменились некоторые тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость проезда по карте «Тройка» на метро и наземном транспорте выросла на 4 рубля, до 50 рублей, по тарифу «90 минут» — на 6 рублей, до 75 рублей. Также на 1 рубль, до 62 рублей, возросла стоимость разовой поездки по билету «Единый».

Кроме того, появился новый тариф — билет «Единый» на метро и наземный транспорт для учащихся. Его стоимость составит 715 рублей на 30 дней и 2055 рублей на 90 дней.