В Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве со 2 января изменились некоторые тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом в этот день сообщил столичный Департамент транспорта.
Стоимость проезда по карте «Тройка» на метро и наземном транспорте выросла на 4 рубля, до 50 рублей, по тарифу «90 минут» — на 6 рублей, до 75 рублей.
Также на 1 рубль, до 62 рублей, возросла стоимость разовой поездки по билету «Единый».
Кроме этого, появился новый тариф — билет «Единый» на метро и наземный транспорт для учащихся. Его стоимость составит 715 рублей на 30 дней и 2055 рублей на 90 дней.
Накануне сообщалось, что проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для автомобилей с московскими и подмосковными номерами останется бесплатным. При этом транзитные автомобили должны будут оплачивать проезд.
В новогоднюю ночь проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в Москве был бесплатным.