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Проезд по МСД для машин с номерами Москвы и Подмосковья останется бесплатным

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Фото: mos.ru/М. Денисова
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Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для автомобилей с московскими и подмосковными номерами останется бесплатным. Об этом 1 января сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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«Москвичи и жители Подмосковья могут проехать по Московскому скоростному диаметру (МСД) бесплатно. Это касается всех автомобилей и наземного городского транспорта с номерами Москвы и Московской области, такси с лицензией на работу в столице и Подмосковье, а также межрегиональных автобусов», — указано в публикации.

Со 2 января транзитные автомобили должны будут оплатить проезд по МСД.

«Транзит по МСД грузового транспорта без пропуска будет полностью запрещен. Тариф на проезд по МСД составляет 950 рублей», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что за контроль оплаты проезда по МСД будет отвечать столичная система фотовидеофиксации.

Ранее, 21 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о том, что строительство эстакады-съезда с МСД на Волгоградский проспект в сторону МКАДа завершено почти на 70%. Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в свою очередь сообщил, что проект предусматривает 10,4 км новых дорог, в том числе четыре эстакадных съезда и полуторакилометровую эстакаду через Волгоградский проспект.

До этого, 15 ноября, появилась информация о том, что жители Москвы и Московской области смогут проезжать по МСД бесплатно.

МСД — новая магистраль, которая пройдет от Симферопольского шоссе до платной магистрали Москва – Санкт-Петербург с ответвлением на трассу М-12 Москва – Казань.

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