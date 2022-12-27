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В Новый год проезд на метро, МЦК и наземном транспорте Москвы будет бесплатным

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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В новогоднюю ночь в Москве проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии во вторник, 27 декабря.

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Так, транспорт будет бесплатным с 20:00 субботы, 31 декабря, до 06:00 воскресенья, 1 января. В новогоднюю ночь также будут работать наиболее востребованные маршруты автобусов и трамваев.

В ночь на 1 января в московском метро также организуют прямой эфир новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. На эскалаторах и в наземном транспорте пассажиры услышат поздравления от популярных артистов, в том числе от Сергея Безрукова, Димы Билана, Клавы Коки и других, отмечает телеканал «Звезда».

Дороги перекрывать в новогоднюю ночь не планируется. Между тем жителей столицы предупредили, что в случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря будут закрыты выходы 5, 6, 7 станции метро «Охотный Ряд», пишет НСН.

Помимо этого, в ночь на 7 января в городе продлят работу общественного транспорта. МЦК будет работать до 02:00, МЦД — до 03:00, наземный транспорт — до 03:30, уточняет сайт kp.ru. Делается это для того, чтобы москвичи могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений, отмечает телеканал «360». Помимо этого, в столице будут работать и ночные маршруты.

Парковка в городе будет бесплатной с 1 по 8 января. Отмечается, что это не касается парковок закрытого типа со шлагбаумом, отмечает агентство городских новостей «Москва». Между тем горожанам и гостям столицы всё же предлагается воспользоваться общественным транспортом, который был заботливо оформлен к новогодним праздникам, сообщает сайт aif.ru.

В честь праздника выпущен специальный тираж новогодних карт «Тройка» в количестве 10 тыс. штук, пишет РИАМО.

В ноябре мэр столицы Сергей Собянин объявил итоги голосования москвичей по поводу формата празднования Нового года в столице: 29% москвичей предпочли обычный формат празднования, а 52% граждан предложили отказаться от проведения массовых уличных гуляний, пишет «Ридус». Собянин подчеркнул, что столичные власти не будут организовывать фейерверки и проводить большие уличные концерты. Тем не менее город будет празднично украшен.

Он подытожил, что россияне в праздничные дни могут отдохнуть в парках и провести время на катках.

Ранее 27 декабря глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал оттепель и слякоть в новогоднюю ночь в Москве. Так, температура воздуха в конце недели будет на уровне 0...+2 градусов. Также в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

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