Расчет-фактура: какие подарки россияне хотят получить на Новый год

Почти половина россиян считает деньги лучшим подарком на Новый год . Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Webbankir, которые есть у «Известий». С большим отрывом хорошим знаком внимания респонденты также считают полезные в быту вещи. По оценкам финансовых аналитиков, в нынешней ситуации люди стали чаще отказываться от активного потребления в пользу экономии. Однако социологи призывают не наводить панику: приверженность людей к более практичным подаркам свидетельствует о рациональном подходе к празднованию и зрелости общества.

Подарки на практике

Многие россияне уже определились не только с местом, где они услышат бой курантов, но и с тем, что хотели бы получить в подарок на Новый год. Эксперты финансовой платформы Webbankir выяснили у 1,5 тыс. респондентов по всей России, что почти половина из них (48,5%) считает лучшим подарком деньги .

На втором месте по популярности со значительным отрывом оказались полезные в быту вещи для дома . Их выбрали 21,4% респондентов. Около 17,6% опрошенных назвали наиболее подходящим сюрпризом на Новый год ювелирные украшения, а 15% — электронный гаджет . Замыкает пятерку самых ожидаемых подарков турпоездка с показателем 10,8% .

Значительно проигрывают одежда и аксессуары (6,2%), товары для хобби (5,7%), подарки в виде образовательных услуг (4,7%) и развлечений (2,7%). Последние позиции в опросе заняли цветы (2,6%), а также алкоголь и продуктовые наборы (по 2,2% соответственно). По оценкам аналитиков, проведенный опрос показал, что россияне стали подходить к подаркам более прагматично и из-за нестабильной ситуации в мире все чаще отказываются от активного потребления в пользу экономии .

— На фоне инфляции и высоких геополитических рисков большинство людей выбирают деньги, чтобы компенсировать если не снижение реальных доходов, то хотя бы затраты на новогодний стол и последующие праздники. Конечно, есть довольно большая категория людей, которые считают, что дарить деньги неприлично. В таком случае хорошим выбором считается то, что полезно в быту, то есть вещи, на которые все равно понадобится тратить деньги в будущем, — сказал «Известиям» финансист, генеральный директор платформы Андрей Пономарев.

В компании напомнили: четверть россиян (27,5%) планирует встречать 2023-й в кредит . По сравнению с прошлым годом (19,7%) доля таких людей выросла в 1,4 раза.

Расчет-фактура Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Большинство готовы потратить на празднование и подарки не более четверти ежемесячного дохода, свыше 28% россиян — менее 10% , уточнили аналитики. Андрей Пономарев предупредил: рынок классических сувениров (ручки, различные статуэтки, рамки для фотографий и так далее) на этом фоне, скорее всего, столкнется со снижением спроса, как это уже произошло в сегменте корпоративных подарков. Но, по его словам, сокращение не будет драматичным, поскольку большинство россиян все-таки не отказывается отмечать Новый год.

Признак зрелости

Спрос россиян на подарки действительно изменился, но это скорее говорит о рациональности общества, а не о снижении уровня жизни , считают социологи.

— Я бы здесь не драматизировал ситуацию. Здесь речь не идет о каком-то обнищании или понижении жизненного уровня. Во-первых, российское общество стало более рациональным, и это показатель зрелости . Если ребенок обычно кидается на всякую мишуру, игрушки и сувенирчики, то у нас в этом плане общество становится более взрослым, более прагматичным и рациональным. Поэтому все стали предпочитать более практико-ориентированные подарки, — сказал «Известиям» декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Резкий разворот в сторону практичных подарков мог случиться из-за переизбытка развлекательного тренда, который доминировал в предыдущие годы . Эксперт напомнил про период, когда люди довольно часто дарили сервизы, которые пылились в шкафах, или различные подарочные наборы, которые только захламляли квартиру. При этом судьба таких знаков внимания была в основном однозначна: быть передаренным другому либо отправиться на балкон или на дачу, напомнил он. Отчасти это и привело к такому прагматичному развитию общества.

Исследование подтвердило, что Новый год для многих — это в первую очередь семейный праздник. Согласно данным опроса, почти 80% респондентов проведут его дома в кругу близких .