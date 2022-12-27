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Синоптик спрогнозировал оттепель и слякоть в новогоднюю ночь в Москве
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Синоптик спрогнозировал оттепель и слякоть в новогоднюю ночь в Москве

Синоптик Шувалов: на Новый год в Москве прогнозируются оттепель и слякоть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На Новый год, 31 декабря, в Москве прогнозируются оттепель и слякоть. Об этом «Известиям» 27 декабря рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Осадки будут в виде дождя и снега, но потопа не будет»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд — о погоде на ближайшее время, ледяном дожде и аномалиях климата

«Суббота и воскресенье у нас, к сожалению, оттепельные, слякотные и пасмурные дни. Можно сказать, что природа балует нас теплом на Новый год», — отметил синоптик.

Так, температура воздуха в конце недели будет на уровне 0...+2 градусов. Также в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Первые дни новогодних каникул новогодних тоже будут оттепельные, уточнил Шувалов.

Накануне синоптик сообщил, что во вторник, 27 декабря, в Москву придут потепление и снегопад. По словам Шувалова, снегопад в Москве продолжится в среду, температура воздуха будет на уровне слабоотрицательных показателей.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указал, что в новогоднюю ночь на территории РФ не ожидается погодных аномалий. Более того, в Москве и Санкт-Петербурге показатели ртутного столба могут подняться выше нуля. Впрочем, сильных дождей на фоне потепления не ожидается, тогда как снега, наоборот, будет достаточно много.

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