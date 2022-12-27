Синоптик спрогнозировал оттепель и слякоть в новогоднюю ночь в Москве
На Новый год, 31 декабря, в Москве прогнозируются оттепель и слякоть. Об этом «Известиям» 27 декабря рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Суббота и воскресенье у нас, к сожалению, оттепельные, слякотные и пасмурные дни. Можно сказать, что природа балует нас теплом на Новый год», — отметил синоптик.
Так, температура воздуха в конце недели будет на уровне 0...+2 градусов. Также в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
Первые дни новогодних каникул новогодних тоже будут оттепельные, уточнил Шувалов.
Накануне синоптик сообщил, что во вторник, 27 декабря, в Москву придут потепление и снегопад. По словам Шувалова, снегопад в Москве продолжится в среду, температура воздуха будет на уровне слабоотрицательных показателей.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указал, что в новогоднюю ночь на территории РФ не ожидается погодных аномалий. Более того, в Москве и Санкт-Петербурге показатели ртутного столба могут подняться выше нуля. Впрочем, сильных дождей на фоне потепления не ожидается, тогда как снега, наоборот, будет достаточно много.