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Москвичам рассказали о скором потеплении и снегопаде

Синоптик Шувалов: повышение температуры и снегопад ожидаются в Москве во вторник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В ближайшие дни в Москве прогнозируются потепление и снегопад. Об этом «Известиям» сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в понедельник, 26 декабря.

«Осадки будут в виде дождя и снега, но потопа не будет»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд — о погоде на ближайшее время, ледяном дожде и аномалиях климата

По его словам, сегодняшний день будет единственным без осадков на этой неделе.

«А завтра уже днем подходит фронтальная зона, и это означает, что начнется повышение температуры от –5...–8 с утра до 0...–2 ближе к вечеру. И подвалит снежок, то есть этот гололед будет прикрыт снегом», — рассказал синоптик.

Он уточнил, что снегопад в Москве продолжится в среду, 28 декабря, температура воздуха будет на уровне слабоотрицательных показателей.

«И в пятницу, 30 декабря, подходит новая фронтальная зона. После перерыва, часов на 16–20 во второй половине четверга, снова у нас снег и снова повышение температуры до положительных значений», — добавил Шувалов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что во вторник, 27 декабря, и в ночь на среду, 28 декабря, в Москву придут метели с порывами ветра до 12 м/с. При этом позднее ожидается потепление, из-за которого осадки будут не только в виде снега, но еще и в виде дождя.

По словам специалиста, оттепель, которая придет в Москву и Московскую область, будет продолжаться достаточно долго.

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