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Сюжет:

Вильфанд пообещал россиянам мягкую погоду в новогоднюю ночь

Вильфанд заявил, что 80% России в новогоднюю ночь будет в климатической норме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В новогоднюю ночь на территории РФ не ожидается погодных аномалий. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС в понедельник, 26 декабря.

«Осадки будут в виде дождя и снега, но потопа не будет»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд — о погоде на ближайшее время, ледяном дожде и аномалиях климата

«По предварительным расчетам, на 80% территории страны температура прогнозируются около и выше нормы», — отметил он.

Более того, в Москве и Санкт-Петербурге показатели ртутного столба могут подняться выше нуля. Впрочем, сильных дождей на фоне потепления не ожидается, тогда как снега, наоборот, будет достаточно много.

«Средняя высота снежного покрова в этот период — 18–19 см. Сейчас она около 25 см в среднем. Поэтому снег будет, и это радостно. Можно будет кататься на лыжах, лепить снежную бабу», — заверил Вильфанд.

С другой стороны, жителям некоторых регионов всё же стоит приготовиться к заморозкам. Так, по словам метеоролога, в Красноярском крае, Омской и Новосибирской областях ночь на 1 января, вероятнее всего, на 4–5 градусов холоднее обычного, а в Тюменской области отклонения в минус от нормы могут достигать 10 градусов.

Ранее специалисты Гидрометцентра поделились прогнозом на понедельник для жителей столицы: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в диапазоне от –8 до –6 градусов днем и до 10 градусов мороза ночью.

Накануне стало известно, что в Москве и области до понедельника продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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