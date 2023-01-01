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Более 1 млн поездок совершено в общественном транспорте Москвы в новогоднюю ночь

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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На столичном городском транспорте в новогоднюю ночь было совершено более 1 млн поездок. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает Дептранс Москвы.

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Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались метро и МЦК — на этих видах транспорта было совершено 820 тыс. поездок.

«Отработали штатно по расписанию, четко в соответствии с запланированным графиком», — говорится в Telegram-канале департамента.

На наземном городском транспорте было совершено более 200 тыс. поездок, а на МЦД — почти 50 тыс. Всего в новогоднюю ночь дежурили более 11 тыс. сотрудников транспортного комплекса.

«Все праздники в Москве курсирует новогодний транспорт — светящиеся электробусы, трамваи и нарядные поезда», — отметили на сайте.

Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, Новый год на уличных локациях по всему городу встретили более 625 тыс. москвичей и туристов. Кроме того, более 300 тыс. горожан провели праздник на площадках «Путешествие в Рождество».

«На январских каникулах жителей и гостей столицы ждет культурная, творческая, гастрономическая и благотворительная программа — от театральных постановок и творческих занятий до традиционных угощений и катания на коньках. Приходите в парки и на ВДНХ. И, конечно, приглашаем на фестиваль «Путешествие в Рождество», — сказала Сергунина ТАСС.

Основной темой новогодних выходных в столице являются добрые дела и благотворительность.

Московские парки подготовили новогоднюю программу на 2–8 января. Так, в музее-заповеднике Царицыно можно будет узнать о традициях празднования Нового года и Рождества в Российской империи. В зоне отдыха Левобережье пройдет праздничный квест «Волшебные часы» для детей старше шести лет и взрослых. Кроме того, насыщенная программа будет в парке Фили.

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