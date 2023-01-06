Экипажи танков Т-90М «Прорыв» рассказали о преимуществах новой техники

Минобороны России 6 января опубликовало кадры боевого слаживания экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв», поступивших на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

«По сравнению с Т-72 система управления огнем стала лучше, я бы сказал, даже гораздо лучше. Как вы видите, появился обновленный пулемет, называется «Корт», на замену старого НСВТ. Калибр 97 мм. Добавился новый прицел, тепловизор и захват цели. Это позволяет более точно вести огонь. То есть не нужно приглядываться, времени на все процессы уходит меньше гораздо, и противника видно гораздо лучше. В экране видно танк, с четырех его сторон установлены камеры. В том числе добавилась камера заднего вида у механика-водителя», — рассказал командир танка с позывным «Светлый».

Как отметили в военном ведомстве, экипажи современных Т-90М «Прорыв» танкового соединения ЦВО продолжают боевое слаживание в тыловых районах спецоперации. Военнослужащие совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной.

«До этого были Т-72 первой модификации, по сравнению с этим танком это уже другой уровень. Всё электронное, всё очень-очень хорошо. Голосовой помощник есть, машина если греется — она предупреждает. По ходовой части плавнее, несмотря на то, что он тяжелее, легче управляется, скорость быстрее набирает. Уверенности больше в нем, чем в Т-72. Активная защита — это очень-очень хорошо. На Т-72 приходилось и механику, и командиру — всем смотреть во все стороны сразу, а здесь уже сразу — только вперед», — сказал механик-водитель с позывным «Броня».

Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения машины с использованием современной системы управления огнем как из закрытых позиций, так и с открытых — прямой наводкой.

Уточняется, что корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме этого, экипажи выполняют вождение новых машин в условиях сложно проходимой местности. После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению боевых задач в районе спецоперации, добавили в Минобороны.

Ранее, 4 января, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал в зоне специальной военной операции и увидел тактику ведения танкового боя Вооруженных сил (ВС) РФ в городских условиях. Отмечается, что танк может бить как с закрытой позиции, как обычная артиллерия, так и прямой наводкой.

29 декабря стало известно, что российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление. Это газотурбинный танк, отличается навесной динамической защитой «Контакт-1», модернизированной пушкой 2А46М-1 и новой системой управления огнем 1А33-1.

До этого, 15 декабря, Минобороны РФ рассказало о подготовке экипажей танков Т-80 в тылу СВО. Во время обучения танкисты отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение танкового вооружения. Наводчики практикуют тактику ведения огня с ходу по мишеням на дистанции до 2 км. Механики-водители выполняют вождение танка по естественным препятствиям.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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