Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп обвинил ФБР в сокрытии неудобной информации о сыне Байдена
Армия
Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре под Иркутском
Мир
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу
Общество
После гибели животных и серии проверок Приморский океанариум сменил директора
Мир
В МИД России отклонили «формулу мира» Зеленского
Мир
Экс-разведчик США назвал «чистым злом» политику Вашингтона по Украине
Общество
В России до конца года сертифицируют первый воздушный беспилотник
Общество
Психиатр назвала новогоднюю хандру возможным проявлением трудоголизма
Мир
WSJ сообщила о сокращении в декабре экспорта сырой нефти из РФ
Мир
Американский журналист рассказал об организации ЦРУ диверсий на территории РФ
Общество
Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева
Сюжет:

Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление

«РИА Новости»: танки Т-80БВ, превосходящие украинские машины, прибыли в Запорожскую область
0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил корреспондент «РИА Новости».

«Потерять танк — это полбеды. Главное — экипаж сохранить»
«Известия» побывали на ремонтной базе тяжелой бронетехники 1-го армейского корпуса

Как рассказал член экипажа танка, Т-80БВ в несколько раз превосходят машины Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 км/ч. Во встречном танковом бою у противника шансов нет», — рассказал он.

Т-80БВ — газотурбинный танк, отличается навесной динамической защитой «Контакт-1», модернизированной пушкой 2А46М-1 и новой системой управления огнем 1А33-1.

15 декабря Минобороны РФ рассказало о подготовке экипажей танков Т-80 в тылу СВО. Во время обучения танкисты отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение танкового вооружения. Наводчики практикуют тактику ведения огня с ходу по мишеням на дистанции до 2 км. Механики-водители выполняют вождение танка по естественным препятствиям.

До этого, 8 декабря, Минобороны РФ показало работу танков Т-72 и Т-80 в ходе спецоперации. Танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств и обеспечивают огневую поддержку пехотным подразделениям.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022