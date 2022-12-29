Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил корреспондент «РИА Новости».

Как рассказал член экипажа танка, Т-80БВ в несколько раз превосходят машины Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 км/ч. Во встречном танковом бою у противника шансов нет», — рассказал он.

Т-80БВ — газотурбинный танк, отличается навесной динамической защитой «Контакт-1», модернизированной пушкой 2А46М-1 и новой системой управления огнем 1А33-1.

15 декабря Минобороны РФ рассказало о подготовке экипажей танков Т-80 в тылу СВО. Во время обучения танкисты отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение танкового вооружения. Наводчики практикуют тактику ведения огня с ходу по мишеням на дистанции до 2 км. Механики-водители выполняют вождение танка по естественным препятствиям.

До этого, 8 декабря, Минобороны РФ показало работу танков Т-72 и Т-80 в ходе спецоперации. Танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств и обеспечивают огневую поддержку пехотным подразделениям.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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