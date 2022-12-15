Минобороны показало подготовку экипажей танков Т-80 в тылу СВО

Российские экипажи танков Т-80 Центрального военного округа продолжают проходить боевую подготовку в тыловой зоне проведения спецоперации. Кадры опубликовало Минобороны РФ в четверг, 15 декабря.

Во время обучения танкисты отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение танкового вооружения. Наводчики практикуют тактику ведения огня с ходу по мишеням на дистанции до 2 км. Механики-водители выполняют вождение танка по естественным препятствиям.

Отмечается, что инструкторский состав обучает военнослужащих с учетом современного боевого опыта.

«Самое главное — это в первую очередь соблюдение требований безопасности, а также внимательность к обучению, чтоб выполнялись все требования. Они должны научиться тому, что их ждет на передовой, должны уметь управлять танком, использовать его вооружение в полном объеме», — рассказал инструктор с позывным Колос.

После завершения подготовки и проведения боевого слаживания военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также к работе в составе подразделений резерва и усиления.

Ранее, 8 декабря, ведомство рассказало о работе танков Т-72 и Т-80 в ходе спецоперации. Танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств и обеспечивают огневую поддержку пехотным подразделениям.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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