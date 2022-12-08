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Минобороны показало работу экипажей танков Т-72 и Т-80 в ходе СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи танков Т-72 и Т-80 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе спецоперации выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 декабря сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения и обеспечивают огневую поддержку наступающим пехотным подразделениям.

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«Известия» побывали на ремонтной базе тяжелой бронетехники 1-го армейского корпуса

Для разведки целей и корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), добавили в Минобороны.

Накануне Минобороны России показало подготовку танковых экипажей Центрального военного округа (ЦВО) в тыловой зоне проведения спецоперации. Кроме стандартных способов ведения огня из танкового вооружения, мобилизованные осваивают способы поражения противника 125-миллиметровыми снарядами на расстоянии около 4 км, выполняя стрельбу из укрытия по баллистической траектории, спаренного и зенитного пулеметов.

28 ноября российские солдаты из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали об уникальной истории с «танковым тараном» в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам одного из членов экипажа танка «Зенит», машина попала в противотанковый ров, из которого после долгих мучений удалось выбраться. Однако тут же российские военнослужащие столкнулись с украинской БМП. После серии неудачных выстрелов по машине противника экипаж танка решил взять ее на таран, в результате вытолкнув на мины.

До этого, 25 ноября, корреспондент «Известий» Семен Еремин показал, как танковый батальон 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР наносит удары по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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