Минобороны показало подготовку танковых экипажей в тыловой зоне СВО

Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) проходят боевую подготовку в тыловой зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, экипажи танков Т-72 завершают освоение техники и совершенствование навыков огневой подготовки.

«Сейчас изучаем координаты, чтобы стрелять вслепую, и устраняем на ходу всякие неполадки», — рассказал военнослужащий Раис.

Инструкторский состав обучает военнослужащих с учетом современного боевого опыта. Кроме стандартных способов ведения огня из танкового вооружения, мобилизованные осваивают способы поражения противника 125-ти миллиметровыми снарядами на большом расстоянии около четырех км, выполняя стрельбу из укрытия по баллистической траектории, спаренного и зенитного пулеметов. Мишени для пулемета, имитирующее бронетехнику, гранатометные расчеты и вертолеты противника, расположены на дистанции до 2 км.

«Акценты, конечно же, на технике, как с ней работать — неисправности какие-то, свои нюансы. Инструктора преподают, подходишь, любые вопросы задаешь — по технике, по стрельбе, по баллистике. Всегда ответят, объяснят доходчиво», — отметил военнослужащий Ефим.

После завершения подготовки и проведения боевого слаживания военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также к работе в составе подразделений резерва и усиления.

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Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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