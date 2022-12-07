Реклама
Прямой эфир
Мир
Италия приостановит поставки вооружения на Украину до конца года
Мир
Вице-президента Аргентины Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы
Мир
США и Австралия договорились о расширении военного сотрудничества
Мир
Две фирмы Трампа признали виновными по делу о налоговом мошенничестве
Общество
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ресторане Zuma
Мир
В ФРГ призвали ответить на закон США об инфляции
Мир
Суд назначил штраф британским экоактивистам за порчу картины
Спорт
Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский клуб «Аль-Наср»
Наука
В Центре Гамалеи создали вакцину от гриппа в виде спрея
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Мир
Пентагон решил не мешать Украине разрабатывать дальнобойное оружие
Общество
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ресторане Zuma

Минобороны показало подготовку танковых экипажей в тыловой зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) проходят боевую подготовку в тыловой зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, экипажи танков Т-72 завершают освоение техники и совершенствование навыков огневой подготовки.

«Потерять танк — это полбеды. Главное — экипаж сохранить»
«Известия» побывали на ремонтной базе тяжелой бронетехники 1-го армейского корпуса

«Сейчас изучаем координаты, чтобы стрелять вслепую, и устраняем на ходу всякие неполадки», — рассказал военнослужащий Раис.

Инструкторский состав обучает военнослужащих с учетом современного боевого опыта. Кроме стандартных способов ведения огня из танкового вооружения, мобилизованные осваивают способы поражения противника 125-ти миллиметровыми снарядами на большом расстоянии около четырех км, выполняя стрельбу из укрытия по баллистической траектории, спаренного и зенитного пулеметов. Мишени для пулемета, имитирующее бронетехнику, гранатометные расчеты и вертолеты противника, расположены на дистанции до 2 км.

«Акценты, конечно же, на технике, как с ней работать — неисправности какие-то, свои нюансы. Инструктора преподают, подходишь, любые вопросы задаешь — по технике, по стрельбе, по баллистике. Всегда ответят, объяснят доходчиво», — отметил военнослужащий Ефим.

После завершения подготовки и проведения боевого слаживания военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также к работе в составе подразделений резерва и усиления.

Ранее, 28 ноября, российские солдаты из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали об уникальной истории с «танковым тараном» в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам одного из членов экипажа танка «Зенит», машина попала в противотанковый ров, из которого после долгих мучений удалось выбраться. Однако тут же российские военнослужащие столкнулись с украинской БМП. После серии неудачных выстрелов по машине противника, экипаж танка решил взять ее на таран, в результате вытолкнув на мины.

25 ноября корреспондент «Известий» Семен Еремин показал, как танковый батальон первой Славянской бригады Народной милиции ДНР наносит удары по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

До этого, 21 ноября, командир танка Т-72 раскрыл особенности работы в команде танкистов. По его словам, чтобы быстро и точно отработать по целям, в коллективе должна быть слаженность и понимание уровня ответственности за каждое действие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022