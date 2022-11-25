Военкор «Известий» показал удары танковой бригады ДНР по позициям ВСУ

Корреспондент «Известий» Семен Еремин 25 ноября показал, как танковый батальон первой Славянской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) наносит удары по инфраструктуре Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении.

«Удары по инфраструктуре противника, это беспокоящий огонь», — рассказал он.

Еремин пояснил, что такая работа ведется ежедневно, чтобы противник не мог обустраиваться и передвигаться. Под таким огнем боевикам не удастся сконцентрировать силы.

Как он показал, выявить координаты вражеских позиций для ударов российским бойцам помогают беспилотники с 200-кратным зумом.

После нанесения череды ударов танки меняют позиции, чтобы не быть замеченными и пораженными ответным огнем боевиков.

15 ноября корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что российские бойцы с помощью дронов уничтожили позиции ВСУ на авдеевском направлении. По его словам, дуэль беспилотников наблюдается и днем и ночью.

В этот же день штаб теробороны ДНР сообщил, что российские войска освободили поселок Опытное на авдеевском направлении. Опытное располагается напротив Донецкого аэропорта, вблизи которого много лет закреплялись украинские войска.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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