«Известия» показали уничтожение позиций ВСУ с дронов под Авдеевкой

Бойцы «Пятнашки» с помощью дронов уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Кадры уничтожения, сделанные с коптера, показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 15 ноября.

По его словам, на авдеевском направлении сейчас дуэль беспилотников наблюдается и днем и ночью. Буквально каждую минуту на военных с обеих сторон может упасть граната с дрона.

На кадрах запечатлены точные попадания по позициям ВСУ с помощью дронов.

Ранее в этот день штаб теробороны ДНР сообщил, что российские войска освободили поселок Опытное на авдеевском направлении. Опытное располагается напротив Донецкого аэропорта, вблизи которого много лет закреплялись украинские войска. Сейчас в освобожденном селе разведывательный батальон «Спарта» и 1-я Славянская бригада ведут зачистку.

2 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах союзных войск на линии соприкосновения в регионе, в том числе на авдеевском направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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