Командир Т-72 раскрыл особенности работы в команде танкистов

Экипажи танков Т-72 Южного военного округа в ходе специальной военной операции уничтожают огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику вооруженных сил Украины (ВСУ). Чтобы быстро и точно отработать по целям, в коллективе танкистов должна быть слаженность и понимание уровня ответственности за каждое действие, рассказал командир одного из танков 20 ноября в видео Минобороны.

«К своей работе мы относимся ответственно, потому что от нас очень многое зависит, жизни ребят. В пехоте ребята встречаются и говорят, мол, спасибо, пацаны, что так точно работаете. Мы отработали и быстро уехали, чтобы ни в какую перебелку не попасть. Поскольку работаем друг с другом давно, знаем, кто на что способен, доверяем друг другу свои жизни», — рассказал награжденный медалью за боевые отличия командир танка с позывным «Береза».

Танкисты работают закрытых позиций в условиях массового применения врагом противотанковых средств поражения. Для разведки целей и корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты.

В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса ночью танкисты применяют тактику под названием «беспокоящий огонь», чтобы лишить противника сна и ощущения безопасности. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал об этом 7 ноября.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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