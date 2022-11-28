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Российские морпехи рассказали о «танковом таране» украинской БМП

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Фото: РИА Новости/Михаил Андроник
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Российские солдаты из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали в понедельник, 28 ноября, об уникальной истории с «танковым тараном» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Инцидент произошел в ходе боев в окрестностях Павловки, поля вокруг которой превратились из-за дождей в «труднопроходимое болото».

По словам одного из членов экипажа танка «Зенит», машина попала в противотанковый ров, из которого после долгих мучений удалось выбраться.

«Вылетаем из ловушки, как вдруг почти вплотную сталкиваемся с украинской БМП. На ее бортах перечеркнутые литеры V и украинский флаг: значит, трофейная. Выстрел — мимо! Еще — без толку! Как вдруг командир кричит: «Тарань его!» Разгоняемся и выталкиваем их прямо на мины. Взрыв! Смотрим — разворотило начисто», — рассказал он в беседе с Lenta.Ru.

В результате российскому танку удалось одному из первых ворваться в Павловку. В бою машина оказалась отрезанной от пехоты и несколько часов в одиночку отражала атаки противника. Весь экипаж обещали представить к наградам.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении в ДНР, пишет Life.Ru.

24 ноября военкор «Известий» Денис Кулага побывал на артиллерийской оборонительной линии российских войск на артемовском направлении. Он отметил, что военные выполняют свои задачи, невзирая на погоду, грязь и размытые дороги.

Днем ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении ДНР наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, Вооруженные силы Украины несут там колоссальные потери.

РФ продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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