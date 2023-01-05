Реклама
Прямой эфир
Общество
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Мир
Советник главы офиса президента Украины отверг призыв России установить перемирие
Мир
Москва призвала Киев дать людям возможность прийти на службы в Рождество
Общество
Режиссер Никита Михалков госпитализирован в столичную больницу с гриппом
Мир
В Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва»
Мир
На Украине констатировали потерю 90% ветровой генерации страны
Армия
В ДНР заявили о прибытии в зону СВО западных спецподразделений под видом наемников
Армия
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Мир
Индия не пригласила Украину на следующий саммит G20
Армия
В Белоруссии заявили о наращивании российско-белорусской военной группировки
Мир
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Мир
Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уехавший из России шоумен Максим Галкин (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Максима Галкина) во время концерта в Дубае выкрикнул со сцены лозунг украинских националистов. Кадры его выступления в четверг, 5 января, появились в социальных сетях.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

На видео можно расслышать, как во время концерта Галкин говорит со сцены, что хоть его и просили быть нейтральным, он не может этого сделать. Следом раздался крик из зала: «Слава Украине!» Галкин переспросил, что именно прозвучало, а когда удостоверился, что это был лозунг, продолжил его словами «Героям слава!»

Данный лозунг активно использовался украинскими националистами — пособниками нацистов во время Великой Отечественной войны.

Максим Галкин и его супруга певица Алла Пугачева уехали из России после начала спецоперации. С тех пор они проживают в Израиле в элитном особняке, который находится на так называемой израильской Рублевке.

Несколькими днями ранее аналогичный скандальный инцидент произошел на концерте в Дубае, в котором принимал участие певец Валерий Меладзе, также покинувший Россию.

На видеокадрах, появившихся в Сети после Нового года, запечатлено, как к Меладзе в перерыве подходит поклонник и громко произносит начало приветствия запрещенной в России организации УПА, а затем просит передать привет его жене. Артист в ответ на просьбу убирает микрофон, и что он говорит дальше — разобрать сложно. Однако ряд пользователей уверены, что Меладзе продолжил националистический лозунг.

При этом сам артист, давая объяснительный комментарий, утверждал, что он якобы «вне политики».

Музыкальный продюсер Павел Рудченко прокомментировал данный видеоролик, предположив, что артист мог стать жертвой провокации.

После скандального ролика Меладзе предложили лишить всех званий за «преступные кричалки». С такой инициативой, в частности, выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023