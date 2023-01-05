Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае

Уехавший из России шоумен Максим Галкин (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Максима Галкина) во время концерта в Дубае выкрикнул со сцены лозунг украинских националистов. Кадры его выступления в четверг, 5 января, появились в социальных сетях.

На видео можно расслышать, как во время концерта Галкин говорит со сцены, что хоть его и просили быть нейтральным, он не может этого сделать. Следом раздался крик из зала: «Слава Украине!» Галкин переспросил, что именно прозвучало, а когда удостоверился, что это был лозунг, продолжил его словами «Героям слава!»

Данный лозунг активно использовался украинскими националистами — пособниками нацистов во время Великой Отечественной войны.

Максим Галкин и его супруга певица Алла Пугачева уехали из России после начала спецоперации. С тех пор они проживают в Израиле в элитном особняке, который находится на так называемой израильской Рублевке.

Несколькими днями ранее аналогичный скандальный инцидент произошел на концерте в Дубае, в котором принимал участие певец Валерий Меладзе, также покинувший Россию.

На видеокадрах, появившихся в Сети после Нового года, запечатлено, как к Меладзе в перерыве подходит поклонник и громко произносит начало приветствия запрещенной в России организации УПА, а затем просит передать привет его жене. Артист в ответ на просьбу убирает микрофон, и что он говорит дальше — разобрать сложно. Однако ряд пользователей уверены, что Меладзе продолжил националистический лозунг.

При этом сам артист, давая объяснительный комментарий, утверждал, что он якобы «вне политики».

Музыкальный продюсер Павел Рудченко прокомментировал данный видеоролик, предположив, что артист мог стать жертвой провокации.

После скандального ролика Меладзе предложили лишить всех званий за «преступные кричалки». С такой инициативой, в частности, выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.