ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами калибром 122 и 155 мм

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 122 и 155 мм по Донецку и Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 4 января, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по городу и населенному пункту с разницей в полчаса.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 04:00 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 04:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

О пострадавших или разрушениях в результате атак с украинской стороны не сообщается.

Ранее, 2 января, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека. Также в этот день был обстрелян Киевский район Донецка, по которому было выпущено пять снарядов из таких же артиллерийских установок.

Накануне украинские военные обстреляли Донецк и Горловку. Всего по населенным пунктам выпустили 10 снарядов натовского 155-миллиметрового калибра.

Также в этот день в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ пострадало более 15 человек. Отмечалось, что украинские боевики выпустили по населенному пункту три ракеты из реактивных систем залпового огня после полуночи 1 января.

Позже, 4 января, Минобороны РФ сообщило, что при обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибли 89 российских военнослужащих. При этом российская сторона ответным огнем уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой велась стрельба по Макеевке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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