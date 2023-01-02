Два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом сообщили 2 января в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ атаковали Куйбышевский район Донецка, ранены два человека», — говорится в Telegram-канале штаба.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. В общей сложности по населенным пунктам выпустили 10 снарядов натовского 155-миллиметрового калибра.

В тот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о том, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ пострадали двое взрослых и трехмесячный ребенок.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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