Ребенок и двое взрослых пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВФУ
В результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) пострадали двое взрослых и трехмесячный ребенок. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: трехмесячный мальчик 2022 г. р., девушка 2003 г. р., женщина 1975 г. р.», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале главы администрации города.
Националисты начали обстреливать город в новогоднюю ночь. Так, сразу после полуночи по Донецку было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм и восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В районе 4:00 — порядка 30 снарядов.
«Известия» опубликовали кадры с последствиями атаки националистов.
Той же ночью под ударом оказалась Макеевка ДНР: населенный пункт был обстрелян тремя ракетами из РСЗО. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 15 человек.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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