Боевики ВСУ вечером 1 января обстреляли Донецк и Горловку

Донецк и Горловка были обстреляны вооруженными формированиями Украины (ВФУ) вечером 1 января. В общей сложности по населенным пунктам выпустили десять снарядов натовского 155-миллиметрового калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2045 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в размещенном в Telegram-канале сообщении.

В ведомстве добавили, что в 21:20 был обстрелян Киевский район Донецка. По нему было выпущено три снаряда.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин днем 1 января рассказал о том, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских националистов пострадали двое взрослых и трехмесячный ребенок.

Той же ночью под ударом оказалась Макеевка ДНР: населенный пункт был обстрелян тремя ракетами из реактивных систем залпового огня. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 15 человек.

В течение новогодней ночи украинские боевики выпустили 25 снарядов по Донецку. Кадры последствий обстрела продемонстрировал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

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