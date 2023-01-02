Реклама
Прямой эфир
Общество
Рекорд тепла 50-летней давности был обновлен в Москве 1 января
Мир
В новогоднюю ночь в Багдаде не менее 150 человек пострадали из-за фейерверков
Мир
Арестович выступил за установление монархии на Украине
Армия
Расчет лейтенанта Гурова прорвал оборону врага и освободил населенный пункт
Мир
FT рассказала о пагубном влиянии разногласий между Венгрией и Украиной на помощь Киеву
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях
Мир
В МВФ предрекли Европе тяжелую зиму без российских энергоресурсов
Общество
Умер первый председатель КГБ РСФСР Иваненко
Мир
Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
Политика
Полянский выразил сожаление из-за ухода профпсихиатра — постпреда Мексики из СБ ООН
Происшествия
Боевики ВСУ вечером 1 января обстреляли Донецк и Горловку
Происшествия
В Архангельской области семь человек пострадали в ДТП
Сюжет:

Боевики ВСУ вечером 1 января обстреляли Донецк и Горловку

0
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Донецк и Горловка были обстреляны вооруженными формированиями Украины (ВФУ) вечером 1 января. В общей сложности по населенным пунктам выпустили десять снарядов натовского 155-миллиметрового калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В районы, кварталы: ВФУ нанесли удар по Донецку из чешских установок
Обстрелы столицы ДНР признали самыми массированными с 2014 года

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2045 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в размещенном в Telegram-канале сообщении.

В ведомстве добавили, что в 21:20 был обстрелян Киевский район Донецка. По нему было выпущено три снаряда.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин днем 1 января рассказал о том, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских националистов пострадали двое взрослых и трехмесячный ребенок.

Той же ночью под ударом оказалась Макеевка ДНР: населенный пункт был обстрелян тремя ракетами из реактивных систем залпового огня. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 15 человек.

В течение новогодней ночи украинские боевики выпустили 25 снарядов по Донецку. Кадры последствий обстрела продемонстрировал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023