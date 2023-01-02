ВСУ за семь минут дважды обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) за семь минут. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:10 — населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Затем в течение семи минут было выпущено еще 14 снарядов калибра 155 мм.

Под обстрел ВСУ также попал Киевский район Донецка, по которому выпущено пять снарядов из таких же артиллерийских установок.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар из HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в районе Макеевки. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной погибли 63 российских военнослужащих.

Днем ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ пострадало более 15 человек. Отмечалось, что украинские боевики выпустили по населенному пункту три ракеты из реактивных систем залпового огня после полуночи 1 января. В это же время был обстрелян Донецк.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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