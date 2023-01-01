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В результате обстрела Макеевки со стороны ВФУ пострадали более 15 человек

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Фото: vk.com/Инцидент Донецк | ДТП | ЧП | Происшествия | Live
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В результате обстрела Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) вооруженными формированиями Украины (ВФУ) пострадали более 15 человек. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
При этом они несут большие потери и откатываются назад

«Есть раненые. Предварительно, более 15 человек. Информация уточняется», — цитирует сообщение представительства ТАСС.

Украинские боевики выпустили по населенному пункту три ракеты из реактивных систем залпового огня после полуночи 1 января. В это же время был обстрелян Донецк.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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