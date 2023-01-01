В результате обстрела Макеевки со стороны ВФУ пострадали более 15 человек
В результате обстрела Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) вооруженными формированиями Украины (ВФУ) пострадали более 15 человек. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
«Есть раненые. Предварительно, более 15 человек. Информация уточняется», — цитирует сообщение представительства ТАСС.
Украинские боевики выпустили по населенному пункту три ракеты из реактивных систем залпового огня после полуночи 1 января. В это же время был обстрелян Донецк.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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