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После полуночи украинские националисты обстреляли Донецк и Макеевку

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Фото: Соцсети
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Украинские вооруженные формирования после полуночи обстреляли Донецк и Макеевку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины в воскресенье, 1 января.

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Боевики выпустили 15 снарядов калибром 155 мм и восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Донецку, а также три ракеты РСЗО по Макеевке, говорится в Telegram-канале.

Ранее, 31 декабря, три мирных жителя получили ранения при обстреле населенного пункта Владимировка ДНР. А также в результате обстрела Кировского района Донецка пострадали два человека.

Также представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 49 ударов ВСУ по территории ДНР за последние сутки. Отмечается, что под огнем оказались четыре района Донецка.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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