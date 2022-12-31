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Два человека пострадали в результате обстрела Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В результате обстрела Донецка со стороны Украины пострадали два человека. Об этом сообщили 31 декабря в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Кировском районе Донецка число раненых возросло до двух человек», — сообщил Telegram-канал штаба.

Ранее сообщалось о ранении одного мужчины в результате обстрела.

Также в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало 49 ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории ДНР за последние сутки. Отмечается, что под огнем оказались четыре района Донецка.

30 декабря также стало известно, что в результате ночных ударов украинских боевиков по центру Донецка разрушена гостиница «Виктория».

Вечером в среду, 28 декабря, украинские боевики также обстреляли центральные районы Донецка. Тогда же сообщалось, что ВФУ за 12 минут нанесли пять ударов из тяжелых артиллерийских установок по населенным пунктам ДНР.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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