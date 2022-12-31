В ДНР три жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Три мирных жители ранены при обстреле населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, в субботу, 31 декабря.
«Владимировка (включена в зону ответственности администрации Старобешевского района): на улице Шевченко ранены мужчины 1995 и 1994 года рождения и женщина 1967 года рождения», — говорится в Telegram-канале.
Ранее этим же днем в результате обстрела Кировского района Донецка пострадали два человека.
Также представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 49 ударов ВСУ по территории ДНР за последние сутки. Отмечается, что под огнем оказались четыре района Донецка.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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