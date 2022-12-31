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ВСУ за сутки 49 раз нанесли удары по ДНР

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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 49 раз нанесли удары по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из артиллерии 155 и 122 мм. На шахтерском обстрел из РСЗО HIMARS», — говорится в Telegram-канале представительства.

На ясиноватском направлении зафиксировано 11 обстрелов из артиллерии и минометов, на горловском — 14 обстрелов.

Отмечается, что под огнем оказались четыре района Донецка, Горловка, Майорск, Широкая Балка, Каштановое, Шахтерск, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка.

Днем ранее сообщалось, что в городе Ясиноватая местная жительница 1933 года рождения погибла в результате обстрела со стороны украинских военных. Также ранения получил мужчина.

30 декабря также стало известно, что в результате ночных ударов украинских боевиков по центру Донецка разрушена гостиница «Виктория».

Вечером в среду, 28 декабря, украинские боевики также обстреляли центральные районы Донецка. Тогда же сообщалось, что ВФУ за 12 минут нанесли пять ударов из тяжелых артиллерийских установок по населенным пунктам ДНР.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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