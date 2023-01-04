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В Бельгии назвали нулевым эффект от санкций ЕС против России

Экс-премьер Бельгии Верхофстадт назвал эффект от санкций Евросоюза против России нулевым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента (ЕП) Ги Верхофстадт признал, что санкционная политика Евросоюза (ЕС) против России провалилась. Об этом 3 января сообщил венгерский новостной телеканал М1.

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Телеканал в эфире показал пост Верхофстадта в Twitter, в котором он раскритиковал введенные против России санкции.

«Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие!» — написал Верхофстадт.

Как отметил телеканал, Верхофстадт «часто критикует Венгрию и ее правительство, а также политиков, отстаивающих национальные интересы, впервые за долгое время признал, что санкционные меры, принятые с целью сломить Россию, оказались неэффективными».

Ранее, 29 декабря, глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер назвал три причины устойчивости экономики России. По его словам, противостоять санкциям Запада стране помогли действия ЦБ и энергоресурсы.

27 декабря журналист газеты Die Welt Эдуард Штайнер отметил, что российская экономика противостоит санкциям Запада успешнее, чем это предполагалось, ведь даже Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение ВВП всего на 3,4%.

До этого, 13 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что период адаптации к санкционной политике Запада в стране продолжается, но уже сейчас можно сказать, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались.

Между тем 16 декабря Совет Евросоюза (ЕС) утвердил девятый пакет антироссийских санкций. Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций 7 декабря. Накануне агентство Reuters сообщило, что Евросоюз завершил его согласование.

Запад усилил санкционное давление на Российскую Федерацию в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса, проводимую с 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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