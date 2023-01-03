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Эрдоган планирует 4 января обсудить урегулирование на Украине с Путиным и Зеленским
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Эрдоган планирует 4 января обсудить урегулирование на Украине с Путиным и Зеленским

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Turkish Presidency
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести в среду, 4 января, телефонные разговоры со своим российским коллегой президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 3 января в эфире турецкого телеканала NTV сообщил представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

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«Завтра наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским», — сказал Калын в эфире телеканала NTV.

По его словам, Эрдоган намерен обсудить с президентами России и Украины вопросы урегулирования украинского кризиса.

Информацию о том, что Путин планирует 4 января поговорить с Эрдоганом, «Интерфаксу» также подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

1 января Калын в интервью журналу Kriter заявил, что Турция поддерживает дипломатические способы урегулирования кризиса на Украине. Он отметил, что Анкара оказывает помощь Киеву по многим направлениям, однако не прекращает сотрудничество с Москвой, поскольку это соответствует национальным интересам Турции.

2 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, но им следует убедить Киев сесть за стол переговоров с Россией. В этот же день портал NTV сообщил, что Эрдоган указал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку на важность создания условий для переговоров РФ и Украины.

Днем ранее Чавушоглу заявил, что власти Турции считают, что мирное урегулирование конфликта на территории Украины возможно, если дать дипломатии шанс. Он также отмечал, что Эрдоган продолжит контакты с президентами России и Украины. По его словам, Анкара продолжает оставаться посредником и проводит важные встречи на фоне украинского конфликта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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