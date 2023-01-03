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В Анкаре заявили о приверженности мирному урегулированию на Украине

Представитель Эрдогана: Турция продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Турция поддерживает дипломатические способы урегулирования кризиса на Украине. Об этом в воскресенье, 1 января, заявил официальный представитель главы государства Ибрагим Калын в интервью журналу Kriter.

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«Цену <...> платят не только воюющие стороны, но и все мы вместе. Исходя из этого, мы, как прежде, продолжим прилагать усилия для достижения справедливого мира путем переговоров», — подчеркнул он.

По словам Калына, важно не допустить бесконтрольного расширения зоны конфликта. Он отметил, что Анкара оказывает помощь Киеву по многим направлением, однако не прекращает сотрудничество с Москвой, поскольку это соответствует национальным интересам Турции.

«Благодаря проводимой нами политике сначала были достигнуты конкретные результаты в переговорном процессе, затем в вопросе зернового коридора и обмена пленными», — добавил пресс-секретарь президента.

2 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, но им следует убедить Киев сесть за стол переговоров с Россией. В этот же день портал NTV сообщил, что Эрдоган указал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку на важность создания условий для переговоров РФ и Украины.

Днем ранее Чавушоглу заявил, что власти Турции считают, что мирное урегулирование конфликта на территории Украины возможно, если дать дипломатии шанс. Он также отмечал, что Эрдоган продолжит контакты с президентами России и Украины. По его словам, Анкара продолжает оставаться посредником и проводит важные встречи на фоне украинского конфликта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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