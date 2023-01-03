Гонщик Кен Блок погиб в результате аварии со снегоходом

Известный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом. Американскому экстремалу в ноябре исполнилось 55 лет, передает телеканал «Известия». Кен Блок стал широко известен благодаря роликам в Сети. Шоумен мастерски управлял машинами и любил скорость. Экстремал устраивал перформансы и показывал невероятные трюки. Людей покорили смелость Блока и его страсть к любимому делу. Фанаты считают, что их кумир нарушал законы гравитации.

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