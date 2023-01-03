Такси и электричка столкнулись в Подмосковье

Пригородная электричка и такси столкнулись в подмосковной Ивантеевке 3 января. По данным «Известий», в результате аварии погибли два человека.

Авария произошла на переезде между станциями Ивантеевка и Детская. Легковушка влетела в поезд, следующий из Фрязино в Москву.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Уточняются обстоятельства произошедшего. Из-за ДТП задерживались два поезда.

По словам очевидцев, такси «протаранило» середину поезда.

2 января в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Кемеровской области погибли пять человек. Так, автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros.