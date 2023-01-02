Пять человек погибли в столкновении легковушки с фурой в Кемеровской области
В результате ДТП с участием легкового и грузового автомобилей в Кемеровской области погибли пять человек. Об этом 2 января сообщило ГУ МВД по региону.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada Granta совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и четыре пассажира автомобиля Lada», — говорится в сообщении.
ДТП произошло в 13:00 по местному времени (9:00 мск) в районе 30 км автодороги «Обход города Кемерово» в Топкинском муниципальном округе.
На место происшествия выехали оперативные службы и следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу. Сотрудниками госавтоинспекции было организовано реверсивное движение по трассе.
Ранее в этот день в Башкортостане водитель без прав сбил трех пешеходов, следовавших по обочине. Один из них погиб на месте происшествия.