Водитель без прав сбил трех пешеходов в Башкирии

В селе Иглино в Башкортостане водитель без прав сбил трех пешеходов, один из них погиб. Об этом 2 января рассказал начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

«1 января около 11 часов вечера в 18-летний местный житель за рулем Lada Granta, предположительно, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на трех пешеходов, которые шли по правой обочине», — сообщил Севастьянов в Telegram.

В результате ДТП 18-летний пешеход, житель Уфы, скончался на месте происшествия от полученных травм. С различными травмами были госпитализированы 17-летняя девушка и 18-летний парень.

Всего за минувшие сутки в Башкирии еще 12 человек получили травмы в результате автомобильных аварий.

1 января в Кировске Ленинградской области также произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Водитель каршерингового автомобиля сбил пятилетнего ребенка, который переходил дорогу с мамой и бабушкой. За рулем транспортного средства находился 24-летний мужчина. Ранее он был лишен водительских прав.