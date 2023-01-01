Автомобиль каршеринга насмерть сбил ребенка в Ленинградской области
ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло утром 1 января в Кировске Ленинградской области, погиб ребенок. Об этом сообщил телеканал «78».
Машина сбила пятилетнего ребенка, который переходил дорогу с мамой и бабушкой. Малыш скончался на месте от полученных травм.
По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, за рулем транспортного средства находился 24-летний мужчина. Ранее он был лишен водительских прав.
Как уточняется, машина сбила пешеходов и столкнулась с припаркованным автомобилем. Водителя отправили на медицинское освидетельствование.
Ранее, 28 декабря, в городе Бийске Алтайского края легковой автомобиль сбил ребенка, который с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель остановился и помог матери с прохожими вытащить его из-под автомобиля. Медпомощь никому не понадобилась.