Автомобиль сбил ребенка и протащил несколько метров на Алтае
В городе Бийске Алтайского края легковой автомобиль сбил ребенка, который с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел на Социалистической улице.
Машина не успела затормозить, сбила обоих, а ребенка зацепило и протащило несколько метров. Водитель остановился и помог матери с прохожими вытащить его из-под автомобиля.
Медицинская помощь никому не потребовалась, пишет altapress.ru.
Ранее, 26 декабря, сообщалось, что в Краснодаре автомобиль сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе. У одного из детей серьезные травмы.