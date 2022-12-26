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В Краснодаре автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с тремя детьми

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Фото: Telegram/Типичный Краснодар
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В Краснодаре в понедельник, 26 декабря, автомобиль сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе. Как сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар», где было опубликовано видео с моментом аварии, один из детей серьезно пострадал.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Просторной. На кадрах видно, как женщина с тремя детьми переходит дорогу по пешеходному переходу и в этот момент их сбивает автомобиль черного цвета, который сразу останавливается.

На кадрах также видно, что после аварии к машине бросились прохожие, чтобы оказать помощь.

Официальной информации о пострадавших и других подробностей в настоящее время не поступало.

10 декабря сообщалось, что на востоке Москвы автомобиль Mercedes сбил мать с дочкой. В результате ребенок 2007 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ее маму 1987 года рождения врачи осмотрели на месте. По данному факту правоохранительными органами была организована проверка.

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