В Ватикане началось прощание с почетным папой Бенедиктом XVI

В соборе Святого Петра в Ватикане 2 января началось прощание с почетным папой Бенедиктом XVI. Трансляцию церемонии ведет YouTube-канал официального издания Ватикана Vatican News.

Возле пропускных пунктов на площадь Святого Петра с разных сторон выстроились очереди из желающих попрощаться с усопшим. Сама площадь перекрыта из соображений безопасности.

Тело выставлено перед папской кафедрой Бернини в центре собора.

Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae 31 декабря.

Церемония похорон пройдет 5 января на площади Святого Петра. Службу возглавит папа римский Франциск.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти Бенедикта XVI. По его словам, Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убежденным защитником традиционных христианских ценностей. Российский лидер заявил, что ему довелось общаться с Бенедиктом XVI и он сохранит самые светлые воспоминания о нем.

В свою очередь патриарх Кирилл в соболезновании католикам отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Отречение понтифика произошло впервые за последние 600 лет. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.